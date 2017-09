Nazidemonstrasjon i Fredrikstad

innenriks

Operasjonsleder Arne Haraldstad i Øst politidistrikt opplyser til NTB at det var mellom fem og ti personer og at det hele så ut til å gå rolig for seg. Det var heller ikke meldt om noen form for motdemonstrasjon.

Nazistene hadde ifølge VG fått tillatelse til å demonstrere mellom klokken 12 og 15 lørdag. Markeringen er dermed lovlig.

Samtidig hadde gruppen Stopp islamesingen av Norge (SIAN) stand på Nytorget i Kongsberg lørdag ettermiddag, skriver Laagensdalsposten og NRK. Det samme hadde den innvandringsvennlige gruppen Refugees Welcome Kongsberg, men uten at det ble meldt om uroligheter eller sammenstøt.

I slutten av juli planla DNM demonstrasjon i Fredrikstad, men fikk ikke tillatelse og reiste til Kristiansand isteden. 60–70 høyreekstreme marsjerte i byens gater, selv om de heller ikke her hadde de søkt politiet om tillatelse. Bortsett fra et par bortvisninger, fant ikke politiet det nødvendig å gripe inn, noe flere var sterkt kritisk til.

