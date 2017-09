Bane Nor håper på togløsning søndag ettermiddag

innenriks

– Det er stengt for trafikk mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av en feil som hindrer oss i å gi grønt lys. Vi jobber med å rette feilen. Estimert tid for løsning er klokken 15, opplyser Bane Nor søndag ettermiddag.

Det var håp om at feilen skulle være rettet allerede klokken 11, men denne tidsplanen viste seg ikke å holde.

– Det er problemer med strømtilførselen. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi organiserer buss og taxi direkte fra Oslo S til Lillestrøm. Det kjøres busser lokalt på strekningen Oslo S-Lillestrøm-Oslo S, opplyser NSB.

Østfoldbanen ble søndag formiddag åpnet igjen etter problemene lørdag og søndag morgen, men reisende ble søndag advart om forsinkelser mellom Oslo S og Ski på grunn av redusert sporkapasitet.

(©NTB)