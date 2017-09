Full stans i trafikken på Oslo S

innenriks

– Samtidig er det kommet høyspent strøm inn i signalmastene på Brynsbakken. Vi vet ikke hvorfor det har skjedd. Der har vi en reparasjonsjobb som vil holde på utover natta, sa medievakt i Bane Nor Kjell Bakken til NTB like etter midnatt.

Togene snur ved Skøyen vest for byen, og ved Ski, Kolbotn og Lillestrøm øst for Oslo S. Tidligere lørdag kveld var togene innstilt østover grunnet signalfeil.

Pressesjef i NSB, Åge-Christoffer Lundeby, sier det er en fortvilet situasjon.

– Vi gjør alt vi kan for å få fram kundene. Det har vært begrenset med hva vi har fått tak i av busser i ettermiddag og kveld, men vi har kjørt mye taxi og maxitaxi, sa Lundeby til NTB.

– Vi er veldig lei oss for at vi ikke har mulighet til å kjøre tog. Kundene må følge med på nsb.no og møte opp til avtalt tid. Vi kan ikke love noe, men vi i likhet med Bane Nor er opptatte av at dette skal komme på skinner igjen, sa Lundeby.

– Det har gått fra vondt til verre på Oslo S. Full stans i togtrafikken på grunn av jordfeil, skrev Bane Nor på Twitter lørdag kveld.

Feilen førte til en kortslutning og store ødeleggelser i stasjonens signalanlegg. Feilen skyldtes at en brannalarm ble utløst i sentralanlegget på Oslo S, der signalanlegget er samlet.

Like før midnatt oppdaterte Bane Nor sin trafikkmelding med at estimert tid for løsning på problemet er søndag formiddag klokken 11.

(©NTB)