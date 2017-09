Mistenkt pågrepet i Vestfold etter sleggeangrep på bil

innenriks

Det var litt etter klokken 8 at politiet bevæpnet seg i jakten på en polskregistrert, blå Volkswagen Touareg. I 10.30-tiden meldte politiet at bilen med henger var funnet, og to timer senere opplyste politiet at den ene av to mistenkte gjerningsmenn var pågrepet.

Ifølge NRK startet det hele da en mann ringte politiet og fortalte at han var sperret inne av nyhogde trær på en skogsbilvei i Siljan. Mannen hadde ifølge VG vært på jakt.

Mannen ringte sin far som kjørte mot stedet. Faren tok opp jakten på trehoggerne og fulgte etter bilen deres i flere kilometer til han etter hvert ble presset av veien.

– Ut kommer minst to menn iført finlandshetter, bevæpnet med balltre og slegge. Mannen i bilen forsøker å rygge for å komme seg unna, men kjører i grøfta og blir sittende fast. De to mennene knuser sideruter på mannens bil med slegge. De slår også nesten i stykker frontruten. Dette skjer ved Hvarnes i Holtebygda i Vestfold, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen til avisen.

Det er ingen relasjon mellom de maskerte mennene og jegerens far. Politiet har ikke hatt tilgang til politihelikopteret i jakten på gjerningsmennene siden det benyttes under siste dag av sykkel-VM i Bergen.

Eikedalen forteller til Sandefjords Blad at mannen som fikk bilen ramponert, ikke selv ble fysisk skadd, og at han ble tatt hånd om av familie og venner.

