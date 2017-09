innenriks

Mannen meldte klokken 16.20 at han satt fast på toppen av en fjellside og at han trengte assistanse for å komme seg ned.

Natt til søndag ble mannen lokalisert av letemannskapene. Det er sendt redningsfolk til stedet mannen oppholder seg.

– Det vil ta noe tid før de er framme, sier førstebetjent hos Sysselmannen til VG like før klokken 2.

