Sp åpner for å se på pleiepenger på nytt

innenriks

Så snart Stortinget åpner 2. oktober vil SV legge fram et forslag som skal sikre at foreldre med alvorlig syke barn kan motta pleiepenger så lenge barnet trenger det, varslet partileder Audun Lysbakken før helgen. Senterpartiet er nå på glid i saken.

– Vi er åpne for å drøfte tilpasninger for dem som er i de mest krevende situasjonene, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad til VG.

Sp stemte sammen med flertallet for å endre pleiepengeordningen i vår, mens SV, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne (MDG) stemte for SVs alternative forslag.

Hensikten med den vedtatte endringen er å sikre at flere grupper får tilgang til støtteordningen. Men samtidig ble det besluttet at foreldre kun kan motta støtte tilsvarende 100 prosent av inntekten i ett år. Deretter reduseres støtten til 66 prosent. Det ble også bestemt at man maksimalt kan motta pleiepenger i fem år.

Arbeiderpartiet vil ikke si hva de mener om SVs nye forslag ennå.

– Et slikt forslag vil vi ta stilling til når det kommer til behandling i Stortinget, sier Rigmor Aasrud, som i forrige periode representerte Ap i arbeids- og sosialkomiteen.

Én av Aps 32 representanter stemte for SVs alternativ i fjor, resten støttet regjeringens forslag.

Venstres Sveinung Rotevatn forsvarer endringen overfor VG og sier at ordningen før var «tungvint og forbeholdt noen få». Han påpeker også at det ble laget en unntaksordning for barn med såkalt «progredierende sykdommer», sykdommer som stadig forverres. Dette unntaket gjelder imidlertid kun de som allerede har fått innvilget pleiepenger etter dagens ordning.

Endringene trer i kraft 1. oktober.

(©NTB)