Byrådspartiene og Rødt enige om å redusere eiendomsskatten i Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) presenterte enigheten sammen med gruppelederne fra Ap, SV, MDG og Rødt mandag. Sammen har partiene flertall, noe som betyr at endringen blir vedtatt.

Hadde den ikke blitt det, ville nær fire av ti boliger fått skatt fra neste år, skriver Aftenposten. Årsaken er den kraftige prisveksten på boliger.

– Vi gikk til valg på en moderat eiendomsskatt. Oslo har den mest moderate eiendomsskatten i landet. For eksempel er bunnfradraget i Bergen på bare 850.000 kroner, sier Johansen.

At bunnfradraget økes til 4,6 millioner, medfører at boliger med skatteverdi under 5,75 millioner fra neste år helt slipper skatt.

Målet om at bare 22 prosent skal betale eiendomsskatt, blir likevel ikke nådd. Johansen mener imidlertid byrådet ikke kan klandres for boligprisveksten de siste to årene.

– Det vi lovet, var 4 millioner i bunnfradrag og 3 promille i skattesats. Så anslo vi ut fra boligverdiene i 2013 at det ville ha gitt en eiendomsskatt på omtrent 22 prosent av boligene i 2015. Etter det har boligverdien skutt i været. Vi mener vi fortsatt ligger på et svært moderat nivå når vi justerer satsen. 4,6 millioner er et betydelig bunnfradrag, sier byrådslederen.

