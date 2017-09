Forsinkelser i tog- og T-banetrafikken i Oslo

innenriks

– Vi har problemer med skiltingen på alle togsettene våre etter oppdatering i natt, skriver Sporveien på Twitter mandag morgen.

De opplyser om at togførerne annonserer destinasjonene.

Det er også problemer i togtrafikken mandag morgen. Gjøvikbanen mellom Grefsen og Oslo S ble sperret etter at et tog kjørte på en glassflaske som lå i sporet ved Tøyen. Brannvesenet er på stedet for å fjerne flasken, ifølge Bane Nor. Politiet opplyser at de må skyte hull i flasken.

– Vi mener det er for risikabelt å transportere den, så har derfor valgt å skyte hull på flasken, for å uskadeliggjøre den før den fjernes. Vi har ingen formening om hvordan den havnet der, men det skal vi selvsagt undersøke etter hvert, sier operasjonsleder Tone Kavli til VG ved 05.45-tiden.

I tillegg fører en signalfeil til forsinkelser på Dovrebanen mellom Tangen og Eidsvoll. Bane Nor jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det tar.

