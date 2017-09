Mannen siktet for drap i Ålgård har trukket tilståelsen 

innenriks

Etter at en mann (29) og en kvinne (21) ble siktet for drapet på Kjetil Kilen Aase fra Ålgård i Rogaland, erkjente den siktede mannen drapet kort tid etter siktelsen. Nå har han trukket tilståelsen sin og nekter straffskyld.

– Under politiavhør fremholder siktede nå at han ikke har noe skyld i dødsfallet, sier politiadvokat Lars Ole Berge til Aftenbladet.

Det kommer ikke fram hvorfor mannen har endret forklaring.

Den endelige obduksjonsrapporten er nå på plass, og den siktede har ikke blitt konfrontert med funnene i rapporten. Berge mener rapporten underbygger politiets teori om et drap.

Den drapssiktede kvinnen har av helsemessige årsaker blitt overført til psykiatrisk institusjon. Hun har ikke kommet med noen formell tilståelse.

– Vi gjennomførte et nytt formelt avhør av henne fredag. Siktede er fremdeles syk, og det er fremdeles vanskelig for politiet å få en forklaring fra henne med betydning for det vi etterforsker, sier Berge.

