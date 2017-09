Nyfødte skal undersøkes for alvorlig immunsvikt

innenriks

Avgjørelsen ble tatt på et møte i Beslutningsforum for nye metoder mandag, ifølge Dagens Medisin.

– Det er gledelig at også Beslutningsforum støtter at de nye sykdommene innlemmes i nyfødtscreeningen. Vi skal sørge for å få gjort dette så fort som mulig, senest 1. januar 2018, sier helseminister Bent Høie (H) til nettstedet.

Hittil har alle nyfødte fått tilbud om å bli testet for 23 alvorlige sykdommer som det finnes behandling for.

Fagmiljøene har ønsket å utvide tilbudet til å sjekke om barnet lider av alvorlig kombinert immunsvikt (SCID) og andre alvorlige T-celle defekter, samt undersøke for HMG, en sjelden sykdom med feil i nedbrytning av organiske syrer.

Barn som fødes med alvorlig immunsvikt, vil trolig dø innen sitt første leveår dersom sykdommen ikke oppdages og behandles tidlig. Om barnet blir diagnostisert tidlig, er det derimot stor sannsynlighet for at det overleverer.

Metoden skulle egentlig gjennom en fullstendig metodevurdering, men Bestillerforum gjorde et unntak og ba om en rask og forenklet prosess fra Folkehelseinstituttet.

Helsedirektoratet skal nå behandle spørsmålet, og Beslutningsforumet ber om en snarlig avklaring av utvidelsen av screeningprogrammet.

