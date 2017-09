Oljeprisen på sitt høyeste på over to år – og den kan bli der

innenriks

Etter å ha falt noe etter midnatt og tidlig mandag morgen, begynte prisutviklingen å snu rundt klokken 10 mandag formiddag. Siden da fortsatte prisen å skyte i været, og ved 22.15-tiden mandag hadde den steget med over 4 prosent. Et fat ble da solgt for litt over 59 dollar, noe som er det høyeste prisnivået siden juli 2015.

Noe av oppgangen kan skyldes nyheten om at den tyrkiske presidenten truet irakiske kurdere med å stanse all oljeeksport som går via Tyrkia, sier oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea til NTB.

–Jeg har ikke sett noen andre nyheter som skal kunne påvirke prisen kraftig i den retningen. Kanskje helgens prøveoppskyting i Iran, men der har det ikke kommet noen reaksjoner i form av sanksjoner eller lignende ennå, sier hun.

Isteden tror hun utviklingen bygger på en rekke nyheter over tid som fører til at kjøpslysten er i ferd med å komme tilbake i markedet. Det gjelder ikke bare mandag, men også på litt lengre sikt.

– Oppgangen vi har sett i det siste, er den mest stabile jeg har sett på lang tid, sier Saltvedt.

Reduserte oljelagre

Oljeanalytikeren viser blant annet til rapportene fra OPEC og Det internasjonale energibyrået (IEA) forrige uke. I begge rapportene var etterspørselen etter olje oppjustert noe, også for OECD-landene, der trenden har vært den motsatte.

–De siste års lave oljepriser fører til mer etterspørsel. Amerikanere kjøper for eksempel større og mer energikrevende biler, noe som bidrar til dette, sier Saltvedt.

Samtidig har oljelagrene i OPEC, som var proppfulle under oljekrisen i 2015, endelig begynt å gå ned mot de nivåene oljekartellet har satt som mål.

– De har også indikert at de vil fortsette å kutte, og samtidig har også Libya mistet litt av sin produksjon. Alt i alt går det mot at markedet blir strammere. Man ser prisene stige, og det ser ut til at de skal bli værende der, sier oljeanalytikeren.

Fortsetter til nyttår

Saltvedt mener derfor det er all grunn til å tro at prisen vil fortsette å holde seg langt over bunnoteringen på 44 dollar fra juni i år.

–Jeg tror oljeprisen kan nå 60 dollar før det blir nyttår. Den kan til og med passere 60, særlig hvis det kommer litt lavere temperaturer, sier Nordea-analytikeren.

Hun understreker imidlertid at hun tror prisen vil svinge underveis, og at stigningen etter hvert vil avta gradvis.

–Høyere pris betyr mest sannsynlig at flere vil leie rigger, og at flere vil selge olje. Det vil legge en demper på sikt, sier Saltvedt.

