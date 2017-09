Sommer over hele Vestlandet

innenriks

– Det er bare å gratulere folk på Vestlandet og Midt-Norge med været. Så varmt vær over så store områder er svært spesielt på denne tiden av året, sier vakthavende meteorolog Vibeke Thyness ved Meteorologisk institutt til NTB.

Absolutt alle byer og fylker på Vestlandet og Trøndelag vippet behagelig over 20 grader mandag. Varmest var det i Valldal i Møre og Romsdal med 23,8 grader.

– Vi har til og med målt 20 grader på steder helt ute ved kysten som Fedje og på Stadlandet, noe som jo er sjelden selv om sommeren, påpeker Thyness.

Nær tropenatt

Den varme dagen fulgte en varm natt over hele Norge der det enkelte steder var tett opptil tropenatt. Tafjord i Norddal på Sunnmøre var bare en liten tidel fra å tangere 20 grader natt til mandag. Flere andre steder på Nordvestlandet var i samme kategori, blant annet kunne Ullensvang, Lærdalsøyri og Førde alle skilte med mer enn 18 grader gjennom natten, viser oversikten fra Yr. Det var heller ingen målestasjoner som viste frost i løpet av natten.

– Det er litt uvanlig at det ikke er nattefrost noe sted 25. september, selv ikke på den høyeste målestasjonen på Juvvasshøe i Jotunheimen. Den ligger på 1.894 meter, sier statsmeteorolog John Smiths til NRK.

Godvær ut uka

Det er en gunstig kombinasjon av et høytrykk over Finland, relativt mild luft over hele landet og solinnstråling som har ført til sommer i slutten av september. Det gode været ser ut til å kunne vedvare ut uken, og fra Sognefjorden og nordover til Trøndelag også ut helgen, selv om temperaturene trolig vil falle noe.

– Men lenger sørvest kan det nok se ut som festen er over til helga, beklager Thyness.

Mens septemberværet er sjeldent godt på Vestlandet, i Midt-Norge og også i store deler av Nord-Norge, er det bare Østlandet som ikke får være med på moroa. Grått og trist vær preger områdene østafjells.

– I prinsippet er det høytrykk også der, men de er på feil side av fjellet, så de får bare fuktigheten som står og stanger i fjellet, forklarer Thyness.

