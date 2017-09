Kongsberg: Politiet vil fengsle skoleelev etter trusler

innenriks

– Vi vil be om at eleven, som er drøye 18 år gammel, blir fengslet i to uker med brev- og besøkskontroll. Han er siktet for grove trusler. Fengslingsgrunnlaget er faren for bevisforspillelse, sier politiadvokat Hans Egil Seljordslia ved Kongsberg politistasjon til NTB.

Mannen blir fremstilt for fengsling i Kongsberg og Eiker tingrett klokken 13 tirsdag.

Politiet aksjonerte mot en av Kongsberg videregående skoles avdelinger i sentrum mandag formiddag.

– Det var en klasse der en elev ble snakket til av læreren. Han likte ikke det og reagerte på en måte som de andre oppfattet som veldig truende, sier rektor ved skolen, Hanne Hagby, til NRK.

Læreren gikk til skolens ledelse som umiddelbart valgte å varsle politiet som rykket ut og pågrep mannen.

Politiadvokaten bekrefter overfor NTB at den unge mannen er norsk statsborger. Politiet skal nå undersøke om han har noe å gjøre med ekstreme miljøer.

– Vi har ingen opplysninger om det, men ønsker å undersøke det. Vi har ikke tatt beslag i noe våpen, men har tatt beslag i PC og mobil er beslaglagt for å sikre eventuelle elektroniske spor, sier Seljordslia.

Han opplyser at det dreier seg om verbale trusler, og at skoleskyting ble nevnt.

– Det er hovedtemaet i etterforskningen. Jeg kan ikke gå i detaljer, men det er hovedsakelig verbalt. Det som utløste henvendelsen til politiet var en hendelse i klasserommet, sier Seljordslia.

(©NTB)