Kvinne i 40-årene siktet for to drap

Politiet har etterforsket saken siden 6. april 2014, da en mann i 60-årene ble funnet død på et hotellrom i Kristiansand.

– Obduksjonsrapporten viste at fornærmede døde av forgiftning. Mannen og den siktede er tidligere samboere og har to mindreårige barn sammen, sa fungerende påtaleleder Cecilie Pedersen Hille i Agder politidistrikt under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Hun sier at mistanken mot kvinnen er blitt gradvis styrket siden 2014. Saken fra 2014 førte også politiet på sporet av den andre drapssaken.

– Etterforskning av 2014-saken har gitt politiet tilstrekkelig grunnlag for å mistenke henne for å ha tatt livet av en annen person tilbake i 2002, sier Hille.

Familierelasjon

Fornærmede i denne saken var en mann i 50-årene som ble funnet død i sin egen bolig 27. mars i 2002. Den siktede og fornærmede hadde en familierelasjon.

– Når det gjelder dødsårsak kan ikke politiet gi noen opplysninger om dette. Av hensyn til den videre etterforskningen kan politiet heller ikke gå inn på hva som er grunnlaget for mistanken mot siktede, sier Hille.

Hun forklarer at det var en opplysning fra etterforskningen av 2014-saken som gjorde at 2002-saken ble gjenopptatt. Den ble i sin tid henlagt som intet straffbart forhold.

Kvinnen er ikke avhørt, og politiet kan ikke si noe om hvordan hun stiller seg til siktelsen.

– Når det gjelder siktedes motiv i disse to sakene kan vi ikke kommentere det på nåværende tidspunkt, sier Hille.

Ikke tidligere domfelt

Den siktede kvinnen er en etnisk norsk kvinne bosatt i Kristiansand. Hun er ikke tidligere domfelt.

– Det vil bli gjennomført avhør av vitner og siktede, ransaking og tekniske undersøkelser, sier Pedersen Hille.

Kvinnen blir framstilt for varetektsfengsling onsdag. Hun har fått oppnevnt advokat Ole Andreas Thrana som forsvarer.

Kripos har bistått Agder-politiet i etterforskningen siden januar 2016, og de bistår fortsatt i saken.