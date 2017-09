Nordsjøoljen tok en pause i prisoppgangen

innenriks

Mens spotprisen nådde 60 dollar fatet, var prisen for nordsjøolje med en måneds levering oppe i snaut 59,5 dollar tidlig tirsdag. Prisoppgangen på over 4 prosent fra tidlig mandag vurderes blant annet som en konsekvens av at Tyrkias president Tayyip Erdogan truet med å stanse all oljeeksport som går fra Nord-Irak via Tyrkia.

– Oljemarkedet preges ellers av en stadig bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel. Konjunkturoppsvinget har styrket etterspørselen etter råolje og trolig blitt sterkere enn det mange har sett for seg, sier oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB Markets.

Nordsjøoljen ble omsatt for 59,49 dollar fatet tirsdag morgen – det høyeste prisnivået siden 10. juli 2015, melder Reuters. Prisen nærmer seg nå Kjus' estimat for 2018 på 61 dollar. Han sier til Dagens Næringsliv at han tror markedet vil være i stand til å holde på denne prisoppgangen inn i 2018.

Normalt pumpes det mellom 500.000 og 600.000 fat olje hver eneste dag gjennom oljerørledningen til den tyrkiske havnebyen Ceyhan. Kombinert med kutt i oljelagrene i både OPEC og andre oljeproduserende land med 1,8 millioner fat per dag, har Erdogans trussel ført til bekymring for at markedet vil strammes til.

At den høye oljeprisen er positiv for norsk økonomi, er det ingen tvil om, sier Kjus.

– Høyere oljepris er åpenbart godt nytt for norsk økonomi. Utslagene på kronekursen er likevel foreløpig beskjeden. Vi venter imidlertid at kronen vil styrke seg fremover, fastslår oljeanalytikeren.

Flere oljeanalytikere Reuters har snakket med, er imidlertid forsiktig med å spå enda høyere prisvekst på grunn av økt oljeproduksjon i USA.

