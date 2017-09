Savnet 71-åring i Vaksdal funnet i god behold

innenriks

Kvinnen ble funnet i god behold av en turgåer i fjellet sør-vest av Dale sentrum. Hun var sliten etter en lang natt ute i terrenget og ble tatt hånd om av helsepersonell, opplyser Eivind Hellesund ved operasjonssentralen i Verst politidistrikt.

Politiet fikk bekymringsmelding sent mandag kveld om at kvinnen hadde forlatt boligen sin i Dale i 14-15-tiden, men ikke kommet tilbake. Politiet antok at kvinnen var på vei til et pensjonisttreff klokken 17, men der dukket hun aldri opp, skriver Bergens Tidende.

Et Sea King-helikopter, politiets hundepatrulje, mannskaper fra Røde Kors, Norske Redningshunder, Norsk Folkehjelp, Sivilforsvaret, samt frivillige og kvinnens pårørende deltok i søket.

(©NTB)