Store problemer med T-banen i Oslo

innenriks

Feilen fører til store forsinkelser og innstillinger og det er satt inn busser som erstatning på alle linjer. På linje 3 er det satt opp minibusser.

Det er andre dag på rad at det er problemer med T-banen i Oslo.

Feilen skyldes at en sporveksel er ødelagt mellom Helsfyr og Brynseng. Sporvekselen ble ødelagt etter at en T-bane kjørte mot rødt lys på Brynseng rundt klokken 8 tirsdag morgen. Årsaken til at toget kjørte på rødt, er ikke avklart. Når en sporveksel er ute av drift, får alle tog rødt lys.

– Det jobber folk på spreng for å rette feilen så snart som mulig, sier kommunikasjonsrådgiver Jan Rustad i Sporveien Oslo til NTB.

Han ønsker ikke å gi noe estimat om hvor lang tid det vil ta å reparere vekselen.

– Vi kan ikke si hvor lenge dette vil vare, men vi håper at vi skal kunne gjenoppta trafikken så snart som mulig.

Sporveien presiserer at reisegarantien gjelder. Alle som blir mer enn 20 minutter forsinket kan få dekket drosjeregning på inntil 550 kroner.

(©NTB)