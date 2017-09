Tenåring fengslet i to uker etter skoletrusler

innenriks

Eleven er siktet for grove trusler og ble tirsdag ettermiddag varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll i Kongsberg og Eiker tingrett, ifølge Laagendalsposten.

Bakgrunnen for fengslingen er en episode ved Kongsberg videregående skole mandag. Politiet ble tilkalt etter at en lærer meldte fra om at en elev hadde fremsatt trusler inne i et klasserom.

Politiadvokat Hans Egil Seljordslia ved Kongsberg politistasjon opplyser at det dreier seg om verbale trusler, og at skoleskyting ble nevnt.

– Det er hovedtemaet i etterforskningen. Jeg kan ikke gå i detaljer, men det er hovedsakelig verbalt. Det som utløste henvendelsen til politiet, var en hendelse i klasserommet, sier Seljordslia.

Den unge mannen er norsk statsborger. Politiet skal undersøke om han har noe å gjøre med ekstreme miljøer.

– Vi har ingen opplysninger om det, men ønsker å undersøke det. Vi har ikke tatt beslag i noe våpen, men har tatt beslag i PC og mobil for å sikre eventuelle elektroniske spor, sier Seljordslia.

Guttens forsvarer, advokat Fredrik Neumann, sier til Laagendalsposten at det ikke er noen realitet i det klienten har sagt, og at det var snakk om en spøk.

– Han er lei seg og fortvilet, og han skjønner at han har gått over streken. Han har spøkt med et tema man ikke skal spøke med, sier Neumann.

Den siktede erkjenner ikke straffskyld og motsatte seg varetektsfengsling.

