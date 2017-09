Uavklart om Islamsk Råd får fortsatt driftsstøtte

innenriks

Departementet møtte representanter for Rådet tirsdag ettermiddag for å diskutere fortsatt driftsmidler til IRN etter flere kontroverser den siste tiden.

Etter at IRN brukte penger ment til brobygging og dialog til å ansette en nikabkledd kvinne i sekretariatet i våres, frøs departementet annen rate av totalt 1,3 millioner kroner som rådet skulle få utbetalt.

– Vi er i gang med sluttbehandlingen av om organisasjonen innfrir vilkårene for driftsstøtte og kan ikke forskuttere utfallet av dette, skriver statssekretær Bård Folke Fredriksen (H) i en epost til NTB.

Kritisk minister

– I budsjettet for 2017 ble IRN bevilget driftsstøtte for å være en brobygger, representativ paraplyorganisasjon og dialogpartner mellom muslimske menigheter, andre trossamfunn, sivilsamfunnet og andre myndigheter. Departementet plikter å påse at tilskuddsmidlene fra Kulturdepartementet brukes slik at formålet med midlene oppfylles. Formålet med tilskuddet er å legge til rette for dialog og samarbeid mellom tros- og livssynssamfunnene, skriver han videre.

Kulturminister Linda Helleland Hofstad (H) har ved flere anledninger uttrykt misnøye med hvordan IRN skjøtter sin rolle som brobygger og dialogpartner med majoritetssamfunnet.

IRNs viktigste samarbeidspartner, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), har også uttalt at de vurderer å bryte med den muslimske paraplyorganisasjonen. STL har slitt med samarbeidet med IRN over flere år, uttalte generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys til Dagsavisen 4. september.

– Vi vet ikke lenger hvem Islamsk Råd snakker på vegne av. Vi opplever at Islamsk Råd har spilt seg selv ut på sidelinjen og blitt irrelevante, sa Joys.

-Positivt møte

Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge kaller møtet tirsdag konstruktivt.

– Det har vært en fin, konstruktiv samtale og vi ser fram til flere samtaler. Dette er ett av flere møter som vi har hatt, og vi ser fram til fortsatt positiv dialog, sier generalsekretæren.

Han sier det blir opp til departementet når det blir nytt møte.

– Vi er tilgjengelige og stiller opp når vi bli invitert, sier han.

Dersom driftsstøtten på rundt 1,3 millioner kroner trekkes tilbake, vil det trolig bli en splittelse i organisasjonen, ifølge Klassekampen. I fem av de eldste medlemsmoskeene, blant dem Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina, arbeides det for å etablere en ny organisasjon.

Halal-inntekter

I sommer ble det kjent at også Nortura vurderer å kutte avtalen med Islamsk Råd Norge om halal-sertifisering, etter at Kulturdepartementet besluttet å tilbakeholde driftsstøtten til IRN. Inntektene fra halal-sertifiseringen utgjør 1,4 millioner kroner årlig, og er den største inntektskilden for Islamsk Råd, ifølge Vårt Land.

På spørsmål om hvilke konsekvenser det vil få for IRN om driftsstøtten kuttes, svarer Afsar følgende:

– Rådets arbeid fortsetter jo, men som sagt, møtet i dag er en del av flere møter som vi har hatt, og vi kommer til å ha dialog med ulike instanser, offentlige som private. IRNs arbeid fortsetter, IRN er en organisasjon som jobber med ulike samfunnsoppgaver, og det arbeidet vil fortsette, sier Afsar til NTB.

Når det gjelder splittelsen mellom de ulike moskeene knyttet til IRN og planene om å opprette en konkurrerende islamsk paraplyorganisasjon, sier Afsar at styret de siste sju-åtte månedene har jobbet med interndialog.

– Vi ønsker at alle skal bidra i det fellesskapet som Islamsk Råd Norge har bygget opp gjennom snart 25 år, og at den interne dialogen fortsetter, og det er også en del av den naturlige dialogprosessen, sier han.

