VG: Cappelen anker Jensen-dommen – krever mer i strafferabatt

Det bekrefter Gjermund Cappelens (50) forsvarer, advokat Benedict de Vibe, overfor avisa.

Cappelen fikk seks års strafferabatt – rundt 30 prosent av normalstraffen på 21 års fengsel – da han ble dømt i den omfattende narko- og korrupsjonssaken som er blitt behandlet i Oslo tingrett. Det er ikke er god nok belønning for å ha oppklart norgeshistoriens mest omfattende narkosak og ikke minst for å bidratt til at den tidligere politimannen Eirik Jensen kunne dømmes for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av nesten 14 tonn hasj, mener Cappelen.

Dersom tiltalte har gitt opplysninger om forhold som var ukjent for politiet, kan det gis opptil 50 prosent rabatt, ifølge Høyesterett.

