Dobbeltdrapssiktet kvinne fengslet i fire uker

innenriks

Kvinnen motsatte seg fengslingen, men ble ikke hørt av retten.

Politiet mener den 42 år gamle kvinnen drepte faren i 2002 og samboeren i 2014.

– Fengslingsgrunnlaget er faren for bevisforspillelse, sier fungerende påtaleleder Cecilie Pedersen Hille i Agder politidistrikt til NTB.

– Kvinnen stiller seg imidlertid uforstående til siktelsen, sa kvinnens forsvarer, advokat Ole Andreas Thrana, til NTB tirsdag kveld.

Han hadde et halvtimes langt møte med kvinnen på politihuset i Kristiansand senere samme kveld.

Forgiftet

Kvinnens samboer var 67 år gammel da han ble funnet død på et hotellrom på det som den gang var First Hotel i Dronningens gate i Kristiansand 6. april 2014. Politiet har etterforsket dødsfallet i nesten tre og et halvt år. I fjor ble også Kripos koblet inn.

Kvinnen har to barn sammen med den tidligere samboeren. Obduksjonen av 67-åringen viste at han døde av forgiftning. Hva slags gift det er snakk om, ønsker politiet ikke å opplyse om.

Det var imidlertid ikke åpenbart for politiet at mannen var blitt drept, og det er noe av årsaken til at det har tatt nesten tre og et halvt år med etterforskning før kvinnen tirsdag ble pågrepet.

Ikke obdusert

Underveis i etterforskningen begynte politiet også å se nærmere på dødsfallet til kvinnens far for 15 år siden. Faren var 52 år gammel da han ble funnet død i sin bolig i Kristiansand 27. mars 2002.

– Det var først under etterforskningen av 2014-saken at vi kom på sporet av saken fra 2002. Bakgrunnen for siktelsen i de to sakene ønsker jeg ikke å gå nærmere inn på, sier Hille.

Kvinnen opplyste på sosiale medier for seks måneder siden at faren ble funnet i badekaret, skriver Fædrelandsvennen. Innlegget synes å være skrevet i forbindelse med det som framstår som en strid om arv med farens slektninger. Her skriver hun også at hun ble bedt om å holde seg unna huset, skriver avisen.

Ingen obduksjon i 2002

Problemet for politiet nå er at kvinnens far aldri ble obdusert, noe politiet erkjenner er uheldig. Dermed kan dødsårsaken bli vanskelig å fastslå.

– Sett i ettertid ser vi at vi selvfølgelig skulle ha fått foretatt en obduksjon av avdøde, sier Hille.

52-åringens dødsfall ble den gang henlagt som intet straffbart forhold. Av den grunn ble det heller ikke begjært rettsmedisinsk obduksjon. Normalt skal imidlertid politiet orientere pårørende om at de kan be om en medisinsk obduksjon, dersom de ønsker det. Men det ble ikke gjort.

Spørsmålet nå er om det er levninger av avdøde som det i dag er mulig å undersøke.

– Det kjenner jeg ikke til, men det er selvfølgelig noe av det som står på agendaen vår å finne ut av, sier Hille.

– Saken virker rar

Hun opplyser at politiet i Kristiansand skal avhøre en rekke personer i kretsen rundt den siktede og de to avdøde mennene i tiden som kommer.

Eventuelle motiv for de to drapene ønsker ikke politiet å uttale seg om. Advokat Thrana sa tirsdag kveld at han stusser over siktelsen.

– Pågripelsen kom helt uten forvarsel. Vi er ikke presentert for noen bevis. Og saken virker rar på meg, sier Thrana til Fædrelandsvennen.

(©NTB)