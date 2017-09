Grande: Venstre har ikke bestemt seg

innenriks

Flere kilder i Venstre opplyser ifølge avisen at det i dag er et flertall som er åpne for å gå inn i regjering.

– Jeg vet ikke hvor de har det fra. Det stemmer ikke, sier Grande til NTB like før ettermiddagens møte starter.

Ifølge Aftenpostens kilder vil ikke partiet ta stilling til om de går inn i regjering før etter at statsbudsjettet er lagt fram 12. oktober.

Partilederne og nestlederne i de fire partiene møtes klokken 14 onsdag til samtaler om eventuelt samarbeid.

KrF har fastslått at det er uaktuelt å gå inn i en regjering der Frp er med. Et slikt ultimatum har ikke Venstre stilt. Venstres hovedkrav er fortsatt vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, flere faglærte lærere i skolen og fritak for arbeidsgiveravgift for gründerbedrifter.

(©NTB)