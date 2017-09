Høyre støtter forbud mot barneekteskap

innenriks

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik sa tirsdag til VG at hun vil ta initiativ til å fjerne unntaksordningen som gir 16- og 17-åringer rett til å gifte seg med tillatelse fra fylkesmannen.

Dette forslaget får nå også støtte fra Høyre.

– Å tillate at personer under 18 år gifter seg var kanskje mer praktisk før i tiden. Det er uforståelig for meg at vi skal ha behov for en sånn unntaksregel i dagens Norge. Vi åpner derfor for å endre denne regelen, sier stortingsrepresentant Peter Frølich (H). Han sitter i justiskomiteen på Stortinget og sier han er bekymret for at denne unntaksregelen kan ha åpnet for ekteskap som i realiteten er arrangerte barneekteskap.

– Noen ting må folk finne seg i å vente med til de er myndige, enten det er stemmerett, ta sertifikatet eller oppnå rett til å gifte seg. Det gir enkle og klare regler, sier Frølich.

Ifølge VG godkjente Fylkesmannen i Oslo og Akershus tre søknader om ekteskap mellom mindreårige i perioden fra 2005 til 2015.

(©NTB)