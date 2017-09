Måling: SV fortsetter å vokse etter valget

innenriks

I den nye målingen, som er utført av Norstat på vegne av Vårt Land fra 19. til 25. september, får partiet en oppslutning på 7,3 prosent og kaprer ytterligere tre mandater. 936 personer deltok i undersøkelsen.

– Valgkampen skulle­ vart et par uker lenger, lyder ­partileder Audun Lysbakkens kommentar.

7,3 prosent ville vært SVs beste resultat i et stortingsvalg på tolv år. Tallene viser at partiet har tatt mer enn 30.000 velgere fra Arbeiderpartiet bare siden stortingsvalget. I tillegg mister Ap 50.000 velgere til Rødt og Senterpartiet.

Aps partisekretær Kjersti Stenseng er ikke overrasket over tallene.

– Dette er en dårlig måling for Ap. Vi har to uker bak oss med fokus på et dårlig valgresultat, og hvorfor vi ikke lyktes med å nå fram til velgerne. Sett i lys av det, er ikke denne målingen så overraskende, sier hun.

Siden valget har SV økt sin oppslutning med 1,3 prosentpoeng. Ap går tilbake 2,5 prosentpoeng til 24,9 prosent.

For de andre partiene er resultatet av målingen som følger: Sp 11,3 prosent (+1), KrF 3,2 prosent (-1), Venstre 4,7 prosent (+0,3), Høyre 25,1 prosent (+0,1), Frp 15 prosent (-0,2), Rødt 3,7 prosent (+1,3), MDG 2,8 prosent (-0,4) og Andre 1,9 prosent (0).

(©NTB)