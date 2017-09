Malaria i Hellas og Kypros–Folkehelseinstituttet ber reisende beskytte seg 

innenriks

Det er det europeiske smittevernsenteret ECDC som har fått flere rapporter om malariatilfeller i de to landene i sommer.

– Det er ikke meldt om malariatilfeller blant norske reisende, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

Videre skriver FHI at malariasituasjonen i de to landene ikke gir grunnlag for å anbefale bruk av forebyggende malariamedikamenter eller å fraråde reiser dit.

– Risikoen for malariasmitte hos reisende til de aktuelle områdene i Hellas og Kypros anses som liten, og foreløpig er det usikkert om de rapporterte tilfellene fra Hellas og Kypros innebærer at malaria igjen vil bli etablert i disse områdene, sier seniorrådgiver Emily MacDonald ved Folkehelseinstituttet.

Hellas ble erklært malariafritt i 1974, men siden 2009 har det vært rapportert sporadiske tilfeller av malariasmitte i landet. Kypros ble erklært malariafritt i 1967, og sommerens rapporter om smitte er de første siden den gang.

Myggsesongen i de to landene er hovedsakelig fra mai til oktober.

