Mann dømt til fengsel etter vandalisme i kirke

innenriks

Mannen utførte skadeverket i november i fjor, ifølge NRK. Han har forklart at han var ruset da han knuste et vindu og tok seg inn i kirken.

Inne i kirken ble et nyrestaurert orgel påført skader for over en million kroner. Flere orgelpiper ble knekt, noe mannen forklarte med at han hadde falt over dem. Retten tvilte sterkt på at et fall alene kunne gjøre så store skader.

I tillegg tømte mannen to brannslukningsapparat inne i kirken og skal ha sølt en oljelignende væske utover kirken. Dette forklarte mannen at han ikke husket. Han sa videre at skadeverket var en umotivert impulshandling.

Sunnmørsposten skriver at mannen ble dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til Eid kirkelige fellesråd og 638.798 kroner til KNIF Trygghet Forsikring. I tillegg får han en fengselsstraff på ett år og to måneder, men slipper å sone sju av månedene dersom han gjennomfører et narkotikaprogram.

