Obligasjonseiere presenterer egen kriseplan i Norske Skog

En gruppe obligasjonseiere som ikke har sikret seg pant for sine lån til Norske Skog, legger fram sin egen kriseplan for det kriserammede selskapet, ifølge Dagens Næringsliv.

Planene går fram av en børsmelding sendt ut onsdag ettermiddag. Gruppen obligasjonseiere skriver at de avviser kriseplanen fra Norske Skog-styret med investor Christen Sveaas i spissen.

– Norske Skog bes om umiddelbart å trekke tilbake forslaget fra 18. september, som mangler nødvendig støtte, heter det i børsmeldingen.

Fristen for kriseplanen til styret i Norske Skog går ut fredag. Dersom det ikke er nok støtte blant obligasjonseierne og aksjonærene for planen, har selskapet signalisert at det går til skifteretten. Dette innebærer at de pantsikrede obligasjonseierne overtar papirfabrikkene til selskapet.

I børsmeldingen onsdag ettermiddag varsles det at en gruppe norske og utenlandske eiere i mer enn halvparten av Norske Skogs usikrede obligasjonslån nå fremmer sitt eget redningsforslag. Forslaget omtales av gruppen som bedre enn det styret har lagt fram.

