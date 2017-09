Oljeoptimismen preger rekordhøy Oslo Børs

innenriks

Det lille fallet tirsdag på en halv prosent er dermed innhentet og vel så det. Omsetningen onsdag endte på 4,17 milliarder kroner. Statoil var mest omsatt, men falt 0,2 prosent. Andreplassen gikk til DNB som la på seg 1,6 prosent til nytt rekordnivå på 162,9 kroner.

Marine Harvest falt 1,2 prosent og er med det dagens taper blant de mest omsatte. Storebrand steg 4,1 prosent og ble med det dagens vinner.

Norsk Hydro gikk opp 1,7 prosent, Yara gikk opp 0,9 prosent og Telenor gikk opp 0,6 prosent

Ute i Europa var det små endringer på de toneangivende børsene, men alle piler pekte oppover. DAX 30 i Frankfurt gikk fram med 0,5 prosent, FTSE 100 i London økte med 0,3 prosent, mens CAC 40 i Paris la på seg 0,3 prosent.

Et fat nordsjøolje ble ved børsslutt onsdag omsatt for 57,8 dollar, et fall på 0,8 prosent i løpet av handledagen.

