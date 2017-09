Senterpartiet foreslår å avlyse tvangssammenslåing

innenriks

Ved stortingsbehandlingen av kommunereformen og fylkesreformen i juni i år, varslet Senterpartiet at de ville fremme omgjøringsvedtak for et nytt Storting etter valget.

Partiet har nå levert to representantforslag om omgjøring av vedtakene om tvangssammenslåing fra i vår.

– Vedtakene i juni ble gjort med knappest mulig flertall. Det er behov for at et nytt Storting med et endret parlamentarisk grunnlag for regjeringen, får vurdere vedtakene om tvangssammenslåing på nytt, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad og kommunalpolitisk talsperson Heidi Greni.

I forslagene heter det blant annet at eventuelle kommunesammenslåinger de neste fire årene utelukkende skal bygge på frivillighet. I tillegg foreslås det at de 31 kommunene som inngikk i vedtakene om tvangssammenslåing i vår, skal få lov til å søke om omgjøring av vedtaket.

