– USA og Nord-Korea planlegger samtaler i Norge

innenriks

Avisa The Asahi Shimbun siterer kilder i både USA og Sør-Korea som sier at det er snakk om uformelle samtaler mellom tidligere og nåværende amerikanske diplomater og nordkoreanske tjenestemenn.

Nord-Korea planlegger å sende sin byråsjef for Nord-Amerika, Choi Sun-hee. USA presser imidlertid på for at nordkoreanerne skal sende folk fra et høyere nivå, som første viseutenriksminister Kim Kye-gwan eller viseutenriksminister Han Song-ryol, skriver avisa.

På amerikansk side er det også ønsket at tjenestemenn fra USAs utenriksdepartement deltar.

Andre gang

Møtet skal følge avisa finne sted i midten av oktober. Om opplysningene stemmer, kan det være andre gang partene møtes i Norge i år. Også i mai var det en rekke spekulasjoner om samtaler med Nord-Korea på norsk jord.

Ifølge Asahi Shimbun møtte byråsjef Choi USAs spesialrepresentant for Nord-Korea, Joseph Yun, i Oslo i mai for å diskutere frigivelsen av amerikaneren Otto Warmbier som ble tatt til fange i Nord-Korea i januar 2016.

22 år gamle Warmbier ble løslatt i juni, men døde kort tid etter.

Iskaldt

USAs mål med samtalene skal være å få satt en stopper for Nord-Koreas atomvåpenprogram, noe nordkoreanerne hittil har avvist. Hensikten er også å løse opp spenningen mellom de to landene og unngå et militært sammenstøt.

Forholdet mellom USA og Nord-Korea har de siste månedene vært på frysepunktet etter at Nord-Korea har gjennomført flere rakettoppskytinger og prøvesprenginger, blant annet av det landet selv hevder er en hydrogenbombe.

I tillegg har ordkrigen mellom leder Kim Jong-un og USAs president Donald Trump spisset seg kraftig til. Den siste tiden har de to slynget fornærmelser som «mentalt forstyrret senil gamling» og «gærningen» mot hverandre.

Trump beskyldte også tirsdag denne uka Nord-Korea for å ha torturert Otto Warmbier til døde. Nordkoreanerne har svart på anklagen med å beskylde Trump for å utnytte Warmbier i en propagandakrig mot Nord-Korea.

UD vil ikke kommentere

Ifølge den japanske avisa er det imidlertid mulig at Nord-Korea ikke vil delta i samtalene så lenge de forsøker å utvikle raketter med atomstridshoder som kan nå helt til USA.

Det var Dagsavisen som først brakte nyheten i Norge. Overfor avisa avslår Utenriksdepartementet å kommentere saken.

– Fra UDs side ønsker vi ikke å kommentere på eventuelle roller for Norge i fred- og forsoningsarbeid, skriver UDs kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i en epost til Dagsavisen.

(©NTB)