Analyse viser at Norge kan spare 15 milliarder på sykelønnskutt

innenriks

– Da svenskene innførte en karensdag og 80 prosent sykelønn, ble korttidssykefraværet halvert. Her til lands vil vi ikke engang ta en diskusjon om dette, sier administrerende direktør Olaf H. Thommessen i Bedriftsforbundet til Dagsavisen.

Sverige har i dag et sykefravær på 3,2 prosent, mens sykefraværet i Norge er på 6,4 prosent, ifølge Bedriftsforbundet. I statsbudsjettet for 2017 er det satt av 36,6 milliarder kroner i sykepenger.

Thommesen peker på at det er påfallende at sykefraværet blir 40 prosent høyere under vinter-OL.

– La oss for Guds skyld diskutere det. Og det bør være mulig med ordninger som ikke rammer de kronisk syke, sier han.

Bedriftsforbundet minner om Navs nylige rapport som konkluderer med at 687.000 årsverk gikk tapt i 2016 på grunn av sykdom eller arbeidsledighet.

Neste år skal avtalen om et inkluderende arbeidsliv fra 2001 fornyes. Da bør sykelønnen diskuteres, mener Thommessen.

