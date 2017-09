Asheim: Mobbeombud fra neste høst 

innenriks

– Det er departementets intensjon at en ordning med regionale mobbeombud skal kunne iverksettes fra skolestart 2018, skriver Asheim i et skriftlig svar i Stortinget torsdag.

Stortinget vedtok i vår at det skal innføres en ordning med mobbeombud, enten på fylkeskommunalt eller regionalt nivå. Hensikten er å bidra til at elever i større grad skal få ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø og styrke arbeidet mot mobbing.

Innen 16. oktober skal Utdanningsdirektoratet komme med forslag til hvordan en ordning med mobbeombud kan organiseres.

(©NTB)