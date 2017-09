Familiemedlem sier drept 67-åring var redd det siste året

innenriks

– Han var en redd person det siste året, sier familiemedlemmet til Fædrelandsvennen.

Slektningen forteller om flere episoder mellom 67-åringen og den nå drapssiktede ekssamboeren, men vil ikke utdype dette noe mer. Mannen hadde bodd i Kristiansand siden 1990-tallet, men etter 20 år i byen flyttet han tilbake til hjembygda ikke lenge før han døde.

Onsdag ble det kjent at mannen hadde bedt om besøksforbud overfor den tidligere samboeren tilbake i 2011, men dette ble opphevet allerede etter 25 dager. Kristiansand tingrett mente at det ikke var grunn til å tro at kvinnen ville begå noe straffbart eller krenke ekssamboerens fred, og politiets krav om å opprettholde besøksforbudet ble derfor avslått, skriver avisen.

Kvinnen er siktet for å ha forgiftet ekssamboeren slik at han døde. Mannen ble funnet på et hotellrom på et nå nedlagt hotell i Dronningens gate i Kristiansand 6. april i fjor. Underveis i etterforskningen begynte politiet også å se nærmere på dødsfallet til kvinnens far for 15 år siden. Faren var 52 år gammel da han ble funnet død i badekaret i sin bolig i Kristiansand 27. mars 2002. Nå er kvinnen også siktet for å ha drept faren.

Onsdag ble hun varetektsfengslet i fire uker, de to første ukene i fullstendig isolasjon. Kvinnen har ikke villet forklare seg for politiet eller retten, hun stiller seg uforstående til siktelsen og har anket fengslingskjennelsen.

