Mann siktet for vold mot baby

Barnet ble brakt til sykehuset med brudd i låret sist helg, ifølge Adresseavisen.

– Mannen er siktet for grov kroppskrenkelse, og vi har skjellig grunn til å tro at bruddskaden har kommet som følge av en straffbar handling – vold mot barnet, sier politiadvokat Hans Vang i Trøndelag politidistrikt.

Politiet mener skaden skjedde hjemme hos familien, hvor faren bor sammen med barnets mor.

– Krimteknikere har vært på stedet og gjort undersøkelser, sier Vang.

Den siktede mannen ble pågrepet mandag kveld. Onsdag ble han varetektsfengslet i to uker.

Forsvarer Morten Aalberg sier at mannen ønsker at politiet skal få brakt på det rene hva som har skjedd.

– Jeg kan ikke si noe utover at det skjedde under en stellesituasjon. Min klient er svært lei seg og har gitt uttrykk for at han vil ha hjelp av barnevernet til å bli en god far – han føler skyld etter dette. Men mitt råd til ham var å ikke erkjenne straffskyld, sier Aalberg.

