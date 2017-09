Oslo kommune dømt i mobbesak

innenriks

En tidligere elev ved en ungdomsskole i Oslo saksøkte i fjor kommunen fordi hun mente de skulle ha grepet inn mot mobbingen av henne, melder NRK.

Kvinnen er i dag ufør og har slitt med psykiske problemer i ettertid. I dommen slås det fast at kvinnen ikke hadde blitt ufør om kommunen hadde gjort mer.

I dommen fra Oslo tingrett kommer det fram at vitner så jenta blant annet bli «kraftig mobbet», utestengt og slått ned.

Men ifølge rettsdokumentene avviser kommunen at kvinnen ble mobbet. Det gjør også skolens ledelse, lærerne og de som skal stå bak mobbingen. Oslo kommune mener det ble gjort tilstrekkelige tiltak for eleven og at det ikke foreligger bevis for at de psykiske plagene kvinnen har fått skyldes mobbing.

Oslo kommune sier de ikke vil kommentere saken mens den fortsatt går i rettsapparatet. Dommen som falt i Oslo tingrett 29. juni i år, er en såkalt fastsettelsesdom. Det betyr at retten plasserer ansvaret for en skade og så åpner for en forhandling om erstatning i etterkant.

