Redd Barna vil ha hjelpetelefon for potensielle overgripere

I en ny rapport slår organisasjonen fast at det mangler et godt nok hjelpetilbud for potensielle overgripere.

– Det finnes ingen hjelpetelefon man kan ringe til og bli møtt av en kompetent fagperson, som kan gi hjelp til å håndtere slike følelser og endre tankemønstre og atferd. Det finnes heller ingen offentlig, kvalitetssikret nettside med god informasjon og veiledning om tematikken, sier seksjonsleder Thale Skybak i Redd Barna.

Fagfolk på området forteller at terskelen for å søke hjelp er svært høy.

– Fastleger, familieterapeuter og psykologer mangler kompetanse og vilje til å håndtere problematikken, skriver Redd Barna.

I rapporten har organisasjonen intervjuet flere fagpersoner som jobber tett på folk som er dømt for seksuelle overgrep mot barn.

– Mange av mennene jeg har jobbet med har uttalt at de flere ganger før overgrepene har tenkt på eller søkt etter hjelpetilbud, sier en terapeut som jobber med overgrepsdømte.

Flere av våre naboland har allerede lavterskel-hjelpelinjer som potensielle overgripere kan benytte seg av. Evalueringene av ordningene har så langt vært positive, ifølge Redd Barna.

I Sverige mottar hjelpelinjen Preventell rundt 1.000 telefoner årlig.

