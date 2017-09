Siv Jensen møtte Kinas skatteminister – enige om å forhandle

innenriks

Dagens skatteavtale er fra 1986, opplyser Finansdepartementet. Siden den gang har det vært betydelig utvikling på skatteområdet internasjonalt, og i det økonomiske forholdet mellom Kina og Norge.

– Jeg er glad for at vi er enige om å starte prosessen med å modernisere skatteavtalen. Avtalen er en viktig forutsetning for handel og investeringer mellom Norge og Kina. Vi er enige om å starte arbeidet så snart som mulig. Det ser jeg fram til, sier Jensen.

I august gjenopptok Norge forhandlingene om en frihandelsavtale med Kina. Før det hadde forhandlingene har stått i stampe siden Nobelkomiteen valgte å gi fredsprisen til den nå avdøde kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010. Tildelingen utløste en diplomatisk krise mellom landene som varte fram til i desember i fjor, da forholdet ble normalisert og den diplomatiske kontakten ble gjenopptatt i full bredde.

