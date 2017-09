Forbud om bygging av gangbru ved PST-kontor

innenriks

– Vedtaket er fattet fordi en gangbro vil medføre en uakseptabel risiko for PST. En gangbru vil gi økt sårbarhet ved at den kan benyttes som plattform for spionasje, sabotasje eller terrorhandlinger mot PST, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Dette er både PSTs og fagmyndigheten Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) vurdering. Ifølge regjeringen er det i dag ikke mulig å iverksette tiltak som vil kunne redusere risikoen til et akseptabelt nivå ved en bygging av gangbrua.

– Jeg har forståelse for at beboere og kommunen ønsker denne brua for å gjøre atkomsten mellom Nydalen og Lillohøyden enklere. Men hensynet til sikkerheten for PST må veie tyngst i denne saken, sier Amundsen.

Justis- og beredskapsdepartementet kan oppheve byggeforbudet om PST flytter ut av lokalene.

Vedtaket er fattet med hjemmel i sikkerhetsloven, som gir Konghen i statsråd hjemmel til å fatte nødvendige vedtak for å hindre en «planlagt eller pågående aktivitet som kan medføre en ikke ubetydelig risiko for at sikkerhetstruende virksomhet blir etablert eller gjennomført.»

PST har protestert mot gangbrua siden 2014, men i fjor besluttet Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune seg for å godkjenne bruplanene, men avgjørelsen ble anket helt til topps, og regjeringen har gitt PST fullt medhold.

