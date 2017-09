Norske Skog-deadline nærmer seg

innenriks

I en børsmelding fra gruppen som representerer 65 prosent av långiverne som sitter med pant i selskapets fabrikker, de såkalte seniorene, opplyses det at de usikrede långiverne og aksjonærene har fått forelagt et forbedret tilbud. Dersom dette ikke aksepteres innen fristen klokken 17 fredag ettermiddag, går selskapet til skifteretten, slik det ble varslet da restruktureringsplanen ble lagt fram 18. september.

Resultatet vil da etter all sannsynlighet bli at det bare er kreditorene med pant i selskapets verdier som vil ta over de sju papirfabrikkene.

Onsdag avviste en gruppe usikrede långivere, også kalt juniorene, styrets kriseplan og fremmet i stedet sitt eget refinansieringsforslag der de kom langt bedre ut.

Tror på utsettelse

Svaret fra de sikrede långiverne kom torsdag før børsens stengetid – 25 timer før styrets frist går ut. Her opplyser gruppen at de er svært kritiske til trusselen fra de usikrede kreditorene om å gå rettens vei.

– Som vi alle kan være enige i, har denne prosessen tatt lang tid, noe som har skapt usikkerhet og komplisert driften. Det er avgjørende at konsernstyret ikke lar juniorlångivernes verdiløse krav gå foran viktigheten av å fortsette restruktureringen og opprettholde verdiene for selskapets mange interesseholdere, skriver gruppen.

Til Dagens Næringsliv sier en representant for de usikrede obligasjonseierne at målet deres er en konstruktiv dialog, noe han mener deres eget forslag viste. Representanten sier for øvrig at han tror selskapet har mulighet til å utsette fredagens tidsfrist, dersom de ønsker det.

Fortsetter driften

Konsekvensene av et eventuelt søksmål ønsker tidligere Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt ikke å spekulere på. Han leder gruppen av seniorlångivere som forbereder en mulig overtakelse av selskapet.

– Vi har ikke hørt noe konkret utover det som står i pressemeldingen. Det eneste sikre er at Norske Skogs sju fabrikker vil fortsette driften som nå, sier Ombudstvedt til Dagens Næringsliv.

Styreleder Christen Sveaas opplyste i en børsmelding tirsdag at 65 prosent av de sikrede kreditorene støtter planen. For at forslaget skal gå gjennom, kreves imidlertid ja-stemmer fra 75 prosent av både de sikrede og de usikrede kreditorene, samt fra to tredeler av aksjonærene.

Restruktureringsplanen innebærer i korte trekk at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier, og at to tredeler av dagens gjeld på 9 milliarder kroner blir omgjort til aksjer. De sikrede långiverne får klart mest, mens de usikrede klart minst.

(©NTB)