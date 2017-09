Røykutvikling i godstog i Levanger

innenriks

– Godstoget står ved Rokne planovergang. Heldigvis er det ikke personskader, men banen er stengt foreløpig. Vi trenger trolig et nytt lokomotiv for å fjerne godstoget. Foreløpig vet vi ikke hvor omfattende dette er, sier pressevakt Randi Folke-Olsen i Bane Nor til NTB.

Politiet har fått opplyst at det trolig er lekkasje av bremsevæske som er den sannsynlige årsaken til røykutviklingen.

– Både politiet, brannvesenet og helse rykket ut til stedet og er kommet fram nå. Slik vi har forstått det, er det røykutvikling fra den fremste delen av toget, sannsynligvis lokomotivet og muligens også den første vognen, sier operasjonsleder Stig Roger Olsen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 8.59.

