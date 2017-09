TV 2: Atomvarsler Mordechai Vanunu får familiegjenforening i Norge

innenriks

Vanunu, som fyller 63 år nå i høst, ble dømt til 18 års fengsel i Israel etter at han i 1986 avslørte at landet hadde atomvåpen, i strid med ikkespredningsavtalen fra 1968. Han ble løslatt i 2004. I 2015 giftet han seg med sin norske kone, Kristin Joachimsen.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått innvilget den retten vi har. Når vi søkte om familiegjenforening, så er det akkurat det det handler om, at ektepar og familier skal få leve sammen. Så selv om jeg vet at saken i visse kretser er kontroversiell, så var det familieverdiene som slo igjennom, sier Joachimsen til TV 2.

Vanunu har tidligere fått avslag på en søknad om politisk asyl i Norge.

Senest for noen uker siden er myndighetene blitt kritisert fordi det har tatt så lang tid å få behandlet søknaden om familiegjenforening.

Statsminister Erna Solberg (H) svarte da til TV 2 at Norges forhold til Israel ikke har noe å gjøre med at behandlingen har tatt så lang tid.

– Dette er en sak som har noen vanskelige sider. Det betyr at man går grundig igjennom. Det som er viktig, er at vi faktisk behandler alle saker på en god måte, sa hun.

Joachimsens advokat Arild Humlen er svært glad for avgjørelsen.

– Jeg er veldig positiv over at man nå har forholdt seg til den ordinære familierettslige rammen for familiegjenforening. Det er tunge verdier til grunn for familiegjenforening, og det er godt de har fått gjennomslag, sier Humlen til kanalen.