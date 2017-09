Sydentemperaturer i Nord-Norge

innenriks

Tar man en kikk på kalenderen står det at det er siste dag i september, altså høsten. Men temperaturene i Nord-Norge viser at vi er et godt stykke unna å sitte inne med pledd og drikke varm kakao.

Ifølge Meteorologisk institutt er det i Nordland og Troms tett opptil 20 grader lørdag. På Reipå i Nordland er det målt hele 23,4 grader, noe som er varmere enn i Syden. På Måsvik i Troms er det målt 22 grader.

Og det har vært en tørr måned over hele Nord-Norge, melder NRK.

I Tromsø, som er et av stedene meteorologene har gode målinger langt tilbake i tid, har det ikke regnet mindre på rundt 100 år. Tallserien går tilbake til 1920.

I Nordens Paris er det satt tørkerekord i september. Det har kun regnet 5 millimeter, mot 18,9 som var forrige rekord, satt i 1990.

– Vi har jo vært sikre på at rekorden fra 1990 skulle ryke, men vi var litt usikker på hvor mye den kom til å bli slått med, og nå viser det seg at vi har knust den gamle rekorden ganske heftig, sier statsmeteorolog Ragnhild Nordhagen.

I Bodø har det ikke regnet mindre på over 60 år, siden de begynte å måle i 1953. I fylkeshovedstaden i Nordland regnet det 27,8 millimeter i september. Forrige rekord skrev seg fra 1987, da det regnet 31,8 millimeter.

I Alta er det også satt tørkerekord. I 1987 ble det satt rekord med 5,9 millimeter nedbør. I september i år har det bare regnet 5,2 millimeter.

