Dronning Sonja med egen kunst på dansk keramikkutstilling

– Utstillingen er en spennende vandring gjennom 30 års historie. Det er en fortelling om kompromissløs kamp for kunsten – og for keramikkens plass i kunstens verden. Den er et tidsbilde, og en påminnelse om alt hva keramisk kunst kan romme, sa Dronning Sonja i sin åpningstale.

Utstillingen viser kunstverkene laget av noen av de mange som har arbeidet på Tommerup Keramiske Værksted i denne perioden.

Dronning Sonja har selv hatt gleden av å arbeide ved Tommerup, og ett av de keramiske verkene inngår i utstillingen.

– Jeg føler også dyp personlig takknemlighet for at jeg ved flere anledninger har vært så heldig å få skape hos dere – og slik sett har fått være med på en liten del av deres reise, sa dronningen.

Over 1.200 prosjekter har blitt utført hos Tommerup, som har oppnådd en særstilling internasjonalt for sitt arbeid.