Kraftig prisøkning i bomringen i Oslo

innenriks

Nå koster det 54 kroner for bensinbiler og 59 kroner for dieselbiler å passere bomringen i rushtiden på hverdager mellom klokken 6.30 og 9 og på ettermiddagen mellom klokken 15 og 17. Utenfor rushtiden, i helger og i hele juli er prisen 44 og 49 kroner per passering, går det fram av de nye prislistene. Inntil i dag var prisen 34 kroner.

Mens inntektene fra bomringen i dag ligger på omkring 2,8 milliarder kroner, ventes de å øke til 4,5 milliarder i 2019. Det skal brukes til blant annet kollektivinvesteringer og nye sykkelveier.

Søndag ble det også innført en ny miljødifferensiering i bomringen for lastebiler som forurenser mye.

Økningene vil gi mindre kø og bedre luft i hovedstaden, mener Miljøpartiet De Grønne, som har gått i bresjen for prisøkningen.

– Dette er den største miljøreformen i Oslo siden bomringen ble etablert, sa partiets frontfigur Rasmus Hansson til NTB fredag.

Fra 2019 vil det også komme omkring 60 nye bomstasjoner i indre Oslo. Byrådet begrunner tiltaket med at store områder av byen i dag slipper unna bomavgifter.

De eneste partiene som stemte mot den såkalte Oslopakke 3, der de nye prisene i bompengeringen inngår, var Frp og Rødt.

(©NTB)