Rettssak mot terrortiltalt trønder utsatt

Rettssaken skulle starte i Oslo tingrett mandag, men er utsatt til onsdag etter at påtalemyndigheten fikk nye dokumenter fra Tyrkia fredag kveld, melder TV 2.

Dokumentene viser at den tiltalte kan ha blitt domfelt for medlemskap i IS i Tyrkia. På grunn av dobbeltstraffproblematikk må det vurderes om den tyrkiske dommen kan bety at deler av tiltalen må frafalles.

Den tiltalte 34-åringen er etnisk norsk og har erkjent å ha oppholdt seg i Syria fra desember 2014 til slutten av april 2016. Da ble han pågrepet av tyrkiske myndigheter ved en grensepassering. Han ble sittende fengslet i byen Gaziantep fram til han ble deportert av tyrkiske myndigheter i august i fjor.

Trønderen er blant annet tiltalt for å ha inngått avtaler med en eller flere personer tilknyttet IS om å «begå, eller medvirke til å begå, en eller flere straffbare handlinger, med den hensikt å skape alvorlig frykt i den syriske befolkningen og tvinge regjeringen til å gi fra seg makten».

Han er også tiltalt for å ha deltatt i trening og opplæring i landet, og at han sammen med andre bevæpnede personer deltok i militære operasjoner.

Paragrafen har en strafferamme på inntil ti års fengsel. Mannen nekter straffskyld.

