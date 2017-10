Buss for tog på Bergensbanen og Sørlandsbanen

innenriks

Bergensbanen er stengt mellom Trolldalen og Flå etter at en elv på avveie tok med seg flere meter av jordmassen under skinnegangen. Bane Nor sier til NTB at linjen trolig er stengt til klokken 18 mandag kveld.

– Vi kjører buss fra Hønefoss til Nesbyen, men vi har hatt utfordringer med å skaffe nok busser; det var ett av togsettene som ble stående i tre timer, sier Håkon Myhre, pressetalsperson i NSB til NTB.

På Sørlandsbanen er det stengt mellom Vennesla og Nelaug fordi det er problemer med strømtilførselen. NSB organiserer busstransport og ifølge Bane Nor vil strekningen være stengt hele mandag.

I tillegg var rutene mellom Nordagutu og Skien og Jevnaker og Hval nede på grunn av manglende strømtilførsel og vann på sporene. Da fire ruter var nede, slet NSB med å skaffe nok busser.

– Vi er midt i høstferien nå, og har for øyeblikket ikke nok busser for alle de reisende. For våre reisende er dette veldig trist, og vi jobber på spreng for å få nok busser, sa Myhre.

Bane Nor oppfordrer reisende til å holde seg oppdatert med NSB-appen.

