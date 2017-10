innenriks

Anken omfatter både bevisvurderingen og saksbehandlingen i rettssaken der Eirik Jensen ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av nesten 14 tonn hasj. Det opplyser Elden i et innlegg på en støttegruppe for Eirik Jensen på Facebook.

Dommen falt i Oslo tingrett 18. september.