Enorme skader etter flom på Sørlandet

Mandag kveld hadde nedbøren avtatt, og vannmassene var i ferd med å trekke seg tilbake. Flere stengte veier har blitt åpnet igjen, mens andre fortsatt er stengt på ubestemt tid.

At nedbøren avtar betyr imidlertid ikke at faren for ras er over. Kristiansand kommune har derfor gått ut med advarsler til sine innbyggere.

– Vi tror ikke at det er overhengende fare for nye ras der ras har gått i helgen eller i dag, men det viktig for den generelle beredskapen at folk er årvåkne og følger med på egen eiendom og der de vet områder er utsatt, sier Jon Petter Langfeldt i ingeniørvesenet til Kristiansand kommunes nettsider.

Høyeste nivå

Faren for flom var ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fortsatt på høyeste nivå – nivå fire – i Aust- og Vest-Agder mandag ettermiddag, men blir trappet ned til nivå tre fra tirsdag, ifølge de foreløpige prognosene. I Rogaland ligger farenivået på nivå tre også der.

NVE nedgraderer samtidig jordskredvarslet for deler av Vestlandet til farenivå to – gult nivå, fra tirsdag.

Det ventes fortsatt mye regn, stedvis mellom 40 og 70 millimeter, melder direktoratet. Nedbøren vil i løpet av mandagen og tirsdag bevege seg østover og inn i Sverige.

Stengte veier

Rundt 70 veier var stengt på Sørlandet mandag ettermiddag, men mandag kveld var antallet redusert til i overkant av 50, mens flere strekninger var delvis åpen med redusert hastighet, ifølge Statens vegvesen.

Også NSB sliter med store vannmasser, og Sørlandsbanen vil ifølge Bane Nor være stengt i rundt fem dager etter at en fylling på Augland i Kristiansand må byttes i sin helhet før det er forsvarlig å kjøre tog. Det betyr at det ikke vil gå tog mellom Vennesla og Kristiansand.

Bilist fløyet til sykehus

I Lindesnes i Vest-Agder ble en bil tatt vannet fra elva Audna. Politiet i Agder opplyser til NTB at bilen kjørte da vannet tok bilen. Den 70 år gamle sjåføren skal bare ha blitt lettere skadd i den dramatiske ulykken.

I Kiledalen i Kristiansand kommune ble en annen bil sittende fast på grunn av vannmassene. Personene i bilen gikk ut på biltaket, og måtte reddes via en flåte, melder Fædrelandsvennen.

Beboere i bygda Drangshollt i Kristiansand har blitt hardt rammet etter at Tovdalselva som går gjennom bygda, har flommet over og ødelagt flere hus.

_ Vi har ikke noe hjem lenger. Vannet står langt oppover veggene og det flyter rotter rundt i huset vårt. Det er helt ubeskrivelig, sier huseier Lena Juul til NRK.

Storevakuering

På Jæren måtte mannskap fra Bryne brannstasjon ut og berge 25 sauer som holdt på å drukne, etter at beitet var så oversvømt at de ikke kom seg unna, ifølge NRK.

Det er ikke bare sauer som har hatt behov for redningsmannskap. Ni personer er evakuert etter jordras på tettstedet Kvam i Sokndal, ifølge NRK. Enda flere har blitt evakuert i Lyngdal i Vest-Agder etter flom.

– Vi har ikke nøyaktige tall, men minst 20 personer er evakuert. Noen av dem er på et forsamlingslokale her, mens andre reiser til venner og bekjente, sier Eide til VG.

Ved 16-tiden mandag ettermiddag hadde forsikringselskapene fått inn over 1.500 skademeldinger, i tillegg kommer skader på biler og båter, viser tall fra Norsk Naturskadepool og Finans Norge. Det ventes at skademeldingene vil øke kraftig de nærmeste dagene.

