Imam: Islamsk Råd for lite flinke til å ta avstand fra terrorhandlinger

Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina er den største av moskeene som nå melder seg ut av Islamsk Råd Norge (IRN). Med sine 9.346 medlemmer er de også det største muslimske trossamfunnet i landet.

At de gjør det først nå, skyldes flere mislykkede forsøk på å få IRN til å skifte kurs, sier sjefsimam Senaid Kobilica i trossamfunnet til Klassekampen. Han var selv leder i rådet fra 2007 til 2012.

Kobilica sier han er lei av at muslimer blir plassert i samme bås som ekstremister. Samtidig sier han at han kan forstå det når tilfeller av islamistisk terror har økt på europeisk jord.

– Det har skjedd terror i København, London og Barcelona, og vi hører nesten ikke et ord om det fra Islamsk Råd. Det er veldig viktig å være tydelig i fordømmelsen av terror. Jeg forstår at det for muslimer kan være kjedelig, men det må gjøres, sier han.

Generalsekretær Mehtab Afsar har tidligere sagt at Islamsk Råd gjør en stor innsats mot ekstremisme som ikke nødvendigvis er så synlig.

