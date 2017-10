Minst 20 personer er evakuert etter flom på Sørlandet

innenriks

– Vi står midt oppi et voldsomt arbeid med minst åtte evakuerte boliger, sier operasjonsleder Audun Eide i Agder politidistrikt til VG.

Han opplyser til avisen at arbeidet foregikk med vann til livet som følge av at en elv i Refsvollen gikk over sine bredder. Særlig var vannmengdene store i et boligområde tilrettelagt for funksjonshemmede.

– Vi har ikke nøyaktige tall, men minst 20 personer er evakuert. Noen av dem er på et forsamlingslokale her, mens andre reiser til venner og bekjente, sier Eide.

Voldsom nedbør har ført til flom og flere jordras flere steder på Sørlandet gjennom hele helgen.

(©NTB)